北中米ワールドカップの初戦で、オランダと２−２で引き分けた日本代表は翌６月15日、ベースキャンプ地のナッシュビルでU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。小川航基と町野修斗のゴールで２−０と勝利した。45分間の一本で、オランダ戦のスタメン組と66分から出場した伊東純也は出場しなかった。U-19の選手たちは、A代表の胸を借りて何を感じたのか。ヴィッセル神戸のMF濱崎健斗は「一つひとつの強度だった