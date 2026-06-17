世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は、夏季限定カフェメニュー「キャラクターかき氷」を東京・池袋サンシャインシティ店など国内4店舗にて25日から順次発売する。【写真たくさん】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合！カラフルな全8種夏の定番人気メニューがパワーアップし、今年はエルモなどの7キャラクターに新登場の“レインボー”を加えた全8種のラインアップで展開す