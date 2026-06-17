ドジャースの球団公式インスタグラムが16日（日本時間17日）に更新され、この日、ドジャースタジアムでファーストピッチを行ったロックバンド「ONEOKROCK」のボーカルTakaと山本由伸投手（27）のオフショットを公開した。公式インスタグラムでは「Yoshinobu and his longtime friend Taka. Welcome to LA, Taka and Toru from @oneokrockofficial!」とつづられ、Takaと山本とのオフショットや動画が複数投稿された。Tak