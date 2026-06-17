熊本市で、2019年以来、約7年ぶりとなる麻しん（はしか）の患者が確認されました。 熊本市健康危機管理課などの発表によりますと、はしかを発症したのは、6月1日に県外から熊本市へ転居した10代の女性です 。 感染確認までの経緯 以前の居住地の保健所からの情報で、県外ではしかの患者との接触があったことが判明したため、自宅待機による健康観察を行っていました 。 その後、9日に微熱、11日には発疹の症状が現れたた