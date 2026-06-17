戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は、17日に前検日作業が行われた。前節で藤田竜弘を優出6着に導くなど近況優出ラッシュの4号機をゲットしたのは、伏兵の冨名腰桃奈（26＝福岡）。「いいエンジン？そうみたいですね！」とエンジンパワーに期待して水面へ飛び出していった。スタート練習を終えてピットに戻ってくると「足合わせの雰囲気だと直線は変わらないくらいあったと思う」と