17日の天気は九州南部や奄美地方で激しい雷雨に。これまでの一日の天気を振り返ります。■九州南部や奄美で激しい雨や雷雨土砂災害に警戒17日（水）は梅雨前線が九州の南に停滞し、九州南部や奄美地方で激しい雨や雷雨となりました。宝島（十島村）や、伊仙（徳之島）では1時間に50?以上の非常に激しい雨が降った時間もありました。降り始めからの雨量は200?を超えたところもあり、午後3時現在、鹿児島県の十島村と奄美地方南部