IMP.の横原悠毅が出演する、SBS（静岡放送）の情報番組「Soleいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送され、CDショップで1時間店長を務めた。今回チャレンジするミッションは「IMP.の新曲CDを自ら売ってみる」。4月13日に発売された同グループの新曲「INVADER」を静岡PARCO内にあるTowerRecords・静岡店の店長になり販売することになった。店にいられる制限時間は1時間、平日の昼間、横原来店の告知なしと