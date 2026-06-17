９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（本名・奥村玉緒）さん（享年８６）の告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、俳優の松平健が弔辞を読んだ。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さんが務めた。かつて、玉緒さんの夫・勝新太郎さんの付き人を務めていたことがある松平。この日、玉緒さんの所属事務所を通じて弔辞の内容が明かされ「奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」「息子のようにかわい