◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝６月１７日、美浦トレセンサマー２０００シリーズ第１戦となる函館記念で重賞初制覇を狙うフィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が、１週前追い切りで上々の動きを見せた。Ｗコースで外イモータリス（３歳１勝クラス）を離れた後方から追いかけて、６ハロン８２秒７―１１秒２でビッシリと追って３馬身先着し