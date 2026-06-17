日本バレーボール協会は１７日、開催中の国際大会、ネーションズリーグ１次リーグ第２週フィリピン大会の女子日本代表登録メンバー１４人を発表した。開幕４連勝した第１週に続き、アウトサイドヒッター（ＯＨ）は、石川真佑主将（エジザジュバシュ）、佐藤淑乃（ミラノ）、和田由紀子（アルシーツィオ）らに加え、１９歳の秋本美空（姫路）が今季初登録された。１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーの大友愛さんを母に持ち、身