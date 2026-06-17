富士通陸上競技部は今年５月１日付で活動拠点を川崎市へ移転。１７日は三代直樹監督、長距離ブロックの浦野雄平らが川崎市の福田紀彦市長を表敬訪問した。既に６月に行われた地域の美化活動に陸上部全員で参加するなど交流を深めており、三代監督は「競技の向上だけではなく、何かお手伝いできることを増やしていきたい」と笑顔。浦野は「自分たちのやることを、地に足をつけてやっていく。地域の皆様に愛されるチームを目指す」