巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１７日、この日正式に巨人との契約が発表された中日時代のチームメート、前ナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）の入団を歓迎した。吉報を受け「うれしいニュース。一日でも早くジャイアンツのメンバーが新しい仲間として彼を受け入れて、早く１軍で一緒にプレーできたら」と共闘を心待ちにした。２人は、マルティネスの中日入団年、２０１８年から２４年までの