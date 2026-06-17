ＪＲＡの団野大成騎手（２５）＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が、結婚式の写真を公開した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ｍａｒｒｉａｇｅｃｅｒｅｍｏｎｙ」と題して投稿。全身真っ白のタキシード姿の団野騎手はうれしそうな表情を見せながら、ウェディングドレス姿の妻と手を重ねてケーキに入刀した。フォロワーは「幸せそうで素敵」「お似合いすぎる〜奥様美しすぎる〜」と祝福した。参列した戸崎圭太騎手も自