【モデルプレス＝2026/06/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。豚肉をたっぷり使った手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「300gはゆうにある豚肉」焼きそばなども入ったボリューム弁当◆織田信成、ボリュームたっぷり豚肉弁当公開織田は「300gはゆうにある豚肉」とつづり、肉厚な豚肉のソテーがたっぷり入った弁当の写真を公開。メインの豚肉のほか