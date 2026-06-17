【モデルプレス＝2026/06/17】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストの多かったサラダレシピを公開した。【写真】「バチェラー」35歳美女「代用できるのもありがたい」アボカド豆苗サラダレシピ公開◆休井美郷、アボカド豆苗サラダレシピ公開休井は「リクエストの多かった アボカド豆苗サラダのレシピ」とつづり