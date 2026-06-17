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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、売り優勢も、一目均衡表の雲下限付近に停滞 0.7223ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7165一目均衡表・雲（上限） 0.7126エンベロープ1%上限（10日間） 0.7126一目均衡表・基準線 0.710821日移動平均 0.7085100日移動平均 0.7062一目均衡表・転換線 0.7058現値 0.7056一目均衡表・雲（下限） 0.705510日移動平均 0.6994ボリンジャー