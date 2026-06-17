16日午後8時ごろ、長野県長野市若里の県道で「車同士の事故があって、1台横転している」と、通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、軽乗用車2台による事故で、横転した車を運転していた20代の女性が、右腕の骨を折る大けがとみられています。別の車を運転していた30代の女性は、両足を打撲する軽いけがを負いました。それぞれの車に同乗者はいませんでした。現場は、飲食店が並ぶ、交通量の多い県道です。警察が事