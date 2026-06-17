元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が17日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。死亡事故が発生した電動キックボードの利用について私見を述べた。【画像】死亡事故を受け…LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせ番組では電動キックボード「LUUP」での死亡事故について報道。また番組では都内や大阪での利用状況を取材し、違反走行の様子を伝えた。MCからコメントを求め