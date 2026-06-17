JR東海・JR西日本は17日、今年10月1日より、東海道・山陽新幹線に、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた上級クラス座席『Supreme Class』（スプリームクラス）を導入すると発表した。【画像】新幹線 上級クラス『Supreme Class』のイメージ＆発売価格（詳細）生活様式や働き方の変化に伴い多様化する乗客ニーズにより応えるもので、今回、設備の名称・サービス詳細などサービス全体像が明らかにされた。設備