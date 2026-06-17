【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が先発登板する17日（日本時間18日）のレイズ戦で投手に専念することが決まった。ロバーツ監督が16日に明言した。直近の4度の登板は投打「二刀流」で打席にも立っていた。投手のみで出場するのは5月13日のジャイアンツ戦以来。