【ヒューストン共同】1次リーグK組のポルトガルが17日にコンゴとの初戦を迎える。16日に米ヒューストンで記者会見したマルティネス監督は、41歳のロナルドについて「世界のサッカー界の象徴的な存在。（戦力面でも）不可欠なストライカーだ」と語った。メッシ（アルゼンチン）と並ぶ6度目のW杯出場と、自身の記録を更新する6大会連続得点がなるかどうか、注目される。52年ぶり出場のコンゴは国内でのエボラ出血熱の流行で事前