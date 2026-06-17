17日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上昇、各地で「真夏日」となっています。気象台によると午後2時現在の最高気温は、魚沼市小出で32.7℃、阿賀町津川で31.7℃、新潟市秋葉区新津31.5℃など県内9地点で30℃以上となっています。18日は、湿った空気や上空に寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みで、天気は下り坂に向かうでしょう。おおむねくもりですが、午後は雷を伴った激しい雨の降る所がある見込みです。県内の梅雨入