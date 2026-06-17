レーザーテック＝大幅高で未踏の５万円大台乗せ。半導体製造装置の主力銘柄が軒並み切り返すなか、とりわけ同社株の上げ足の強さが際立っている。株価は１５日につけた高値４万８６４０円を上回り上場来高値を更新するとともに、未踏の５万円台乗せを果たした。半導体向け「ＥＵＶ露光装置」の独占的メーカーであるオランダのＡＳＭＬホールディング＜ASML＞が同装置の生産能力を増強していること