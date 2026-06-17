先月（5月）、香川県丸亀市にある商業施設の女子トイレ付近で、9歳の女児の腕をつかむ暴行を加えた疑いで44歳の無職の男が、きょう（17日）逮捕されました。 【写真を見る】9歳の女児に下半身を露出し「触って」と左腕をつかむ暴行を加えた疑いで無職の男（44）を逮捕不同意わいせつ未遂容疑【香川】 警察によりますと、男は先月（5月）24日午前10時36分ごろから午前10時37分ごろまでの間、丸亀市の商業施設の女子トイレ前通路