１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３２銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８６円１７銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃に１６０円４０銭前後で推移していたが、午後１時５０分過ぎには１６０円２５銭前後まで軟化した。米国とイランが戦闘終結に向け合意したことで、