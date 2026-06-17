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【北中米W杯グループリーグ第1節】(サンフランシスコ)オーストリア 3-1(前半1-0)ヨルダン<得点者>[オ]ロマーノ・シュミット(21分)、オウンゴール(76分)、マルコ・アルナウトビッチ(90分+12)[ヨ]アリ オルワン(50分)<警告>[オ]マルセル・ザビッツァー(77分)観衆:68,527人└オーストリアが苦しみながらもW杯白星スタート! 初出場ヨルダンは善戦実らず