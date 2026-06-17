山形市のタクシー業者が自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。 負債額はおよそ４８００万円に上ります。 帝国データバンクによりますと、山形市のタクシー業者「相互タクシー（株）」が今年４月３０日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。 相互タクシー（株）は、１９６９年に設立されたタクシー業者で、近年はタクシーアプリにも