ＮＴＴ都市開発リート投資法人 [東証Ｒ] が6月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比31.7％増の51.1億円に拡大したが、26年10月期は前期比13.0％減の44.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は3100円にする方針とした。 株探ニュース