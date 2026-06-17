いちごオフィスリート投資法人 [東証Ｒ] が6月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比13.1％減の36.2億円になったが、26年10月期は前期比2.4倍の86.7億円に拡大を見込み、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を2274円→2376円(前の期は2715円)に増額し、今期は5683円にする方針とした。 株探ニュース