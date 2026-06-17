17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1004、値下がり銘柄数409と、値上がりが優勢だった。 個別ではＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ、地盤ネットホールディングス、北川精機、助川電気工業がストップ高。イメージワン、アセンテック、ニッカトー、日本ギア工業、ウインテストなど7銘柄は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、日本ケアサプライ、ペッパ