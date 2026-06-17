17日の日経平均株価は前日比497.75円（0.72％）高の6万9902.25円と5日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がりは573、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を179.01円押し上げ。次いでイビデン が104.25円、レーザーテク が82.20円、ファストリ が76.43円、キオクシア が30.04円と続いた。