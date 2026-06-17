リンクをコピーする

17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ278685-4.7 79550 ２. 日経Ｄインバ 29522 6.62611 ３. 野村日半導 25014 -16.95959 ４. 野村日経平均 24945 -21.4 73190