17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数399、値下がり銘柄数163と、値上がりが優勢だった。 個別ではエムビーエスがストップ高。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、バトンズは一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー、イントランス、シャノン、ジーネクストは年初来高値を更新。ビーマップ、グリーンエナジー＆カンパニー、ｔｒｉｐｌａ、ＡｅｒｏＥｄｇ