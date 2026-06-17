17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.8％減の4931億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.5％減の3906億円だった。 個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳダウ・ジョーンズ工業株３０種 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年４回決算型） 、ニッセイＥＴＦ