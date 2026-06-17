日用品、化粧品を製造・販売する『牛乳石鹸』は17日、SNS上で注目を集めている「ミルキィボディソープ」の使用方法について声明を発表した。【写真】汚れが落ちる…？異なる用途での使用事例が拡散されている商品同社の人気商品「ミルキィボディソープ」をめぐってはSNS上で、本来の用途と異なる浴室の掃除で使用したユーザーの声が拡散。画像とともに「めっちゃキレイになった」「ほんとにこんなに効果が!？」といった声が相