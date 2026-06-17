今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの告別式が17日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の松平健が参列し、弔辞を述べた。【祭壇写真】着物姿で“玉緒さんが一番気に入っていた写真”が遺影に中村さんの所属事務所によると、告別式には約200人が参列した。松平は「もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」と語り掛け、中村さんの夫・勝新太郎さんの下でデビューして中村さ