ジャーナリストの石原伸晃氏（69）が17日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒さんについて語った。玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場で営まれ、多くの著名人が参列した。昭和の名優石原裕次郎さんをおじにもつ石原氏は、玉緒さんとの関係について「不思議なご縁で。（玉緒さんの夫の）勝新太郎さんの七回忌の実行委員長を頼まれまして」と振り返った。勝さん