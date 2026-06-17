◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組オーストリア３―１ヨルダン（１６日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）２８年ぶり出場のオーストリアが、初出場のヨルダンに競り勝ち白星発進した。後半３１分にオウンゴールで勝ち越し、終了間際にＰＫで突き放した。先制はオーストリア。前半２０分にシュミットが強烈な右足ミドルを突き刺し、前半は１―０で折り返した。反撃したいヨルダンは後半５分、カウンターからオルワン