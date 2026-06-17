◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝６月１７日、函館競馬場喉頭蓋エントラップメントを発症し、大阪杯で１５着に敗れたエコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）が復帰戦に臨む。前走後はすぐに手術を行い、術後の経過が良好だったことから、サマー２０００シリーズの第１戦に挑むことになった。この日は主戦の池添謙一騎手＝栗東・フリー＝