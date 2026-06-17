Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１７日、Ｊ１町田ゼルビアのＦＷ沼田駿也（２７）の完全移籍加入を発表した。Ｊリーグの通算出場記録はＪ１で１３試合（１得点）、Ｊ２で８４試合（９得点）、カップ戦３試合となっている。沼田のコメントは以下の通り。藤枝MYFCに関わる皆さま、はじめまして。ＦＣ町田ゼルビアから加入することになりました沼田駿也です。サッカー文化が深く根付く藤枝の地でプレーできること、大変嬉しく光栄に思いま