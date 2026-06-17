１３日、「上海海派旗袍月」の芸術展で展示された礼服仕立ての旗袍。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海6月17日】中国上海市でこのほど、上海独自の文化を映した「海派」の旗袍（チーパオ＝チャイナドレス）を紹介する催し「上海海派旗袍月」が始まった。芸術展やステージイベント、マーケット、デザインコンテストなどを通じ、海派旗袍の制作技術や作品の魅力を紹介している。１３日、「上海海派旗袍月」の芸術展で展示