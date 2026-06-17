歌手の相川七瀬（51）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。次男でプロドラマーとして活動するRIOさん（18）と長女（13）との楽しげな親子3ショットを公開した。【写真】わが子と念願のライブ満喫！相川七瀬＆子ども2人の親子3ショット相川は「念願のback numberのコンサートに行ってきました」と報告。「グッズに並んでガチャやって子どもたちと思いきり楽しみました」と、開演前から満喫した様子をつづり、親子3人でコ