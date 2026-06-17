日産自動車は17日、都内で新型車発表披露会を行い、新型『キックス』を発表。あす18日より発売する。【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…日産新型『キックス』内外装全部みせこの発表会に登壇した同社執行役員・杉本全氏は、冒頭のあいさつで「お気に入りのスニーカーを履けば、自然と外に出かけあったり、いつもとは違ってよりアクティブな気分になります。新型『キックス』もそんな存在でありたいと考えています」と説