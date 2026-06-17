NPB(日本野球機構)は17日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第18回中間発表を行いました。パ・リーグでは、外野手部門1位につける日本ハムの万波中正選手が41万0544票を集めて、リーグトップとなる得票数をキープ。三塁手部門1位につけるソフトバンクの栗原陵矢選手も39万5880票で40万票目前です。中継投手部門では、日本ハムの田中正義投手がオリックスの椋木蓮投手を抜いて3位に浮上。この部門