歌手・工藤静香が今月下旬からスタートするツアーのリハーサルの様子をＳＮＳで公開。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２５）がカメラマンを担当したことを明かした。１５日付で「コンサートツアーの準備をしています。カロリー高すぎメニューとなりました！笑笑ご自分のタイミングで座ったりしてください！！」とてんこもりのステージになることを予告。「今日はフォトグラファーで宇宙人！＠ｃｏｃｏｍｉ＿５５３＿ｏ