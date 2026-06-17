NPB(日本野球機構)は17日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第18回中間発表を行いました。順位はトップから3位(外野手部門は5位)まで変動はなし。二塁手部門の阪神・中野拓夢選手が30万票に到達しました。トップと2位の差はどんどん開いてきています。特に、三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手は2位と約26万票差と独走。抑え投手のヤクルト・キハダ投手と一塁手部門の阪神・大山悠輔選手も2位とダブ