大相撲名古屋場所の会場となるIGアリーナに設置された「御免札」。中央は追手風親方＝17日、名古屋市大相撲名古屋場所（7月12日初日）の開催を知らせる「御免札」が17日、会場となるIGアリーナ（名古屋市北区）に設置された。石川県出身で今年から名古屋場所担当部長を務める追手風親方（元幕内大翔山）は「少しずつ仕事にも慣れてきて、準備は順調。場所が近いんだなという気持ちになった」と実感を込めた。既に15日間のチケ