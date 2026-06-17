ヤクルトは１７日、来年３月に茨城・守谷市で開業するファーム施設の名称を「ＳｗａｌｌｏｗｓＷｉｎｇｓＳｑｕａｒｅ（スワローズウィングススクエア）」にすると発表した。コンセプトは「夢に翼を未来に風を」。若手選手の成長を願って、未来への期待感とツバメが羽ばたくような躍動感を言葉に込めている。メイン球場は「未来へ羽ばたく燕の翼」をイメージしてデザインされた球場の屋根がシンボル。３０００人収容