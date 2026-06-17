2児の母でモデルの亜希（57）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。暑い季節にぴったりな「そうめん」を使ったアレンジレシピ2品を紹介した。【動画】「簡単＆時短なのに大満足！」亜希が教える“そうめん”のアレンジレシピ＆作り方「【そうめんアレンジ2品】簡単＆時短なのに大満足！暑い夏にぴったりな料理をご紹介します」と題した動画で、マンネリしやすいそうめんのアレンジレシピを“和風”と“イタリアン風”との2