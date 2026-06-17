元テレビ朝日社員の玉川徹氏は17日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。イラン情勢で米国とイランが戦闘終結などに向けた「覚書」調印に合意したことを踏まえ、将来的に日本の自衛隊に機雷の除去などの任務が求められる可能性について、湾岸戦争時の自衛隊の任務と比較しながら「今回も、軍事的合理性より、国の都合のようなもので出したいという話になるのかもしれない」と指摘した。米国とイラン